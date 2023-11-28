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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين مستقبل وطن بالبحر الأحمر: مؤتمر الغردقة رسالة حب ودعم للرئيس السيسي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد المهندس أحمد الدقاق، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن المؤتمر الشعبي الذي أُقيم بمدينة الغردقة بحضور الآلاف المواطنين من أهالي المحافظة بمختلف فئاتهم وطوائفهم، هو رسالة حب وتقدير ودعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، ودعماً لعملية التنمية التي بدأها الرئيس السيسي طوال فترة حكمة التي أحدثت تغييرات جذرية في حياة الفئات المستحقة للدعم من خلال مشروعات بنية تحتيه وصحية وخدمات متكاملة غيرت وجه الحياة لملايين المصريين بالعمل الجاد والتنمية الحقيقية.

 

وأكد الدقاق خلال كلمته بالمؤتمر الحاشد بالصالة المغطاة بالغردقة، أن المصريين ما زال لديهم آمال وطموحات يعلقونها علي عاتق الرئيس وفي انتظار تحقيقها من خلال إستكمال خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المدن والقري المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد تجمع آلاف المواطنين رجالاً وسيدات مُقدمين دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أمين  تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن أهالي البحر الأحمر أعلنوا دعمهم للرئيس السيسي في تجمع هو الأكبر بالمحافظة ولم تشهد المحافظة مؤتمراً شعبيًا كهذا من قبل، لافتًا إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو مرشح أهالي البحر الأحمر بجميع طوافهم التي حضرت المؤتمر الشعبي الكبير الذي يعبر عن رصيد الحب والتقدير لدي جموع الشعب المصري وخاصة أهالي البحر الأحمر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأقدر والأصلح لإدارة مصر في هذه المرحلة التاريخية التي تشهدها المنطقة العربية بأكملها، ولدعم الاستقرار علي المستوي المحلي والإقليمي، مشيرًا إلي أن مدينة الغردقة شهدت ملحمة شعبية في حُب ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واحتشد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر بالصالة المغطاة بوسط مدينة الغردقة لإعلان دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمشاركة أهالي البحر الأحمر من مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية والعاملين بالقطاع الخاص.

الانتخابات الرئاسية البحر الأحمر دعم الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي

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