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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف البحر الأحمر: ننتظر مزيدا من الخير على يد الرئيس السيسي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد الأنبا إيلاريون، أسقف كنائس البحر الأحمر، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قدم لمصر خيرًا طوال فترة قيادته الدولة المصرية وما زال لديه الكثير ليقدمه لمصر. مؤكدًا أن الشعب بجميع طوائف ينتظر منه المزيد والمزيد من الخير الذي جاء علي يديه، لأنه حرص علي خدمة وطنه وشعبه بإخلاص وتفانٍ لم نشهده من قبل، مؤكدًا أن السيسي حافظ علي مصر وسلامها الإجتماعي والسياسي داخليًا وخارجيًا من خلال تقديمه للدعم الكامل لشعبه من خلال التنمية المستدامة والعمل علي هدف واحد هو مصر دون النظر لخلفيات أو أفكار.

وأوضح أسقف كنائس البحر الأحمر في كلمته خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الغردقة، أن السيسي مرشح المصريين والأمل الذي يتعلق بهِ عموم المصريين، مؤكدًا أن السيسي يمثل للمصريين صمام أمان وأمل في المستقبل من خلال عمله وأمانته حتي في أحاديثه المختلفة يتحدث للمصريين كأب مخاطبًا قلوب وعقول المصريين الذين يثقون بهِ ويشعرون بالأمان خلال حديثه، لافتًا إلى أن التنمية التي سعي لها السيسي طالت كل ربوع الوطن، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أسس للمواطنة حتي في خطاباته يُراعي عموم المصريين وفي كل مرة يثبت حبه للمصريين ويدعو للجمع والتكاتف ونبذ التفرقة والتفرق، وأن السيسي استطاع أن يكسب حب المصريين بكل طوائفهم وأفكارهم من خلال عمله وصدقه وأمانته.

 وأشار أسقف كنائس البحر الأحمر، إلى أن السيسي هو اختيار الشعب المصري بلا منازع، لافتًا إلي أن الرئيس يتمتع بحب وتقدير من عموم الشعب المصري، لافتاً إلي أن المصريين حريصون علي وجود السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر في كل ربوعها.

 وتوافد آلاف المواطنين من مختلف مدن المحافظة للمشاركة في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة،  بحضور قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء الكتلة البرلمانية، وقيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف بالمحافظة.

 

الانتخابات الرئاسية البحر الأحمر دعم الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي

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