ختام فعاليات ورشة عمل منصة وحدة أيادي مصر

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة عمل منصة أيادي مصر والتي أقيمت في محافظة القاهرة، بالتعاون مع بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الالمانية والتي عقدت في الفترة من 25 وحتي 28 نوفمبر الجاري.

شاركت في الورشة محافظات (البحر الأحمر، السويس، الاسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، الفيوم، كفر الشيخ).

وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

صرحت مريم سراج الدين مسؤول مشروع منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية بأن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تولى اهتماما بدعم وتطوير الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة الشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

جدير بالذكر ان المنصة تستهدف كل الفئات بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة eAswaaqa Misr لمتابعة المنصة الالكترونية ( ايادي مصر) للتسويق للحرف اليدوية

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أطلقت مشروع ايادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعاً قومياً.