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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمحاسبة إسرائيل.. اتصال هاتفي بين أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة

رئيس تركيا
رئيس تركيا

أجرى رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة المقرر غدا الأربعاء.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال تطلعات المجتمع الدولي حيال الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومقترحات حل الأزمة الإنسانية، والجهود الرامية للسلام الدائم.

وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي وقانون الحرب والقانون الإنساني بشكل متهور، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام القانون الدولي.

وأعرب الرئيس التركي عن تعازيه لجوتيريش في أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ولفت إلى أن زيارة جوتيريش الشخصية لبوابة رفح الحدودية كانت مفيدة في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه النقطة.

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