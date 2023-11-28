محلل سياسي فلسطيني: نسعى للوصول لمرحلة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أنه لا بد أن نؤكد على صلابة الموقف المصري فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدور القطري أن يقوم بالمناورة من أجل زيادة المساعدات مع استمرار دخول الوقود

وقال طه الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تسعى إلى استمرار الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدا أنه يتم السعي نحو الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

الطرف الإيراني والقبرصي

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الهدنة موجود فيها أطراف أخرى بجانب فلسطين وإسرائيل وقطر ومصر وهو الطرف الإيراني والقبرصي والعماني وما إذا كانت إيران ستكون موجودة في الملف وهذا يعني أن تركيا لا بد أن تكون موجودة.