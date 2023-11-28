عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العدل عمر مروان

رصدت فضائية الحياة من خلال برنامج الحياة اليوم تقريرا من رئاسة الجمهورية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي فقد صرح بأن الرئيس اطلع على أبرز محاور لتطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية بما يسهم في تطوير مقار ودور وابنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

تابع الرئيس السيسي، في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتي تسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلفسفة العمل بالمنظومة الفضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.

تطوير منظومة الشهر العقاري

كما اطلع رئيس الجمهورية على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري خاصة التحديث المستمر لوحدة اصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل والتس اصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد.

المستشار عمر مروان وزير العدل العاصمة الادارية الشهر العقاري وزارة العدل منظومة التقاضي المحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

ترشيحاتنا

انهيار عقار جزئيا وانتشال طفل من أسفله في بولاق أبو العلا

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح تايلانديين اثنين إلى جانب 10 نساء إسرائيليات

انهيار وبكاء.. مشاهد حزينة من عزاء طارق عبد العزيز| صور وفيديو

سرايا القدس تعلن تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين لديها ضمن صفقة التبادل

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 25-24

متى تصلي المرأة في المنزل؟.. بالأذان أم بالإقامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ