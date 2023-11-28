الرئيس السيسي يطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي.. فيديو

رصدت فضائية الحياة من خلال برنامج الحياة اليوم تقريرا من رئاسة الجمهورية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي فقد صرح بأن الرئيس اطلع على أبرز محاور لتطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية بما يسهم في تطوير مقار ودور وابنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

تابع الرئيس السيسي، في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتي تسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلفسفة العمل بالمنظومة الفضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.

تطوير منظومة الشهر العقاري

كما اطلع رئيس الجمهورية على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري خاصة التحديث المستمر لوحدة اصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل والتس اصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد.