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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين يشارك تحالف الأحزاب مؤتمر مصر بلدي لدعم الرئيس السيسي بالقليوبية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

شارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برفقة وفد من تحالف الأحزاب المصرية يرأسه النائب تيسير مطر رئيس حزب ”إرادة جيل“، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، في المؤتمر الحاشد الذي نظمه حزب «مصر بلدي» بمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء سيف الإسلام عبد الباري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ووجه ”أبو العطا“ خلال كلمته بمؤتمر اليوم، تحية تقدير وإعزاز إلى اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب «مصر بلدي»، وجميع قيادات الحزب وأمانة محافظة القليوبية على المجهود الكبير المبذول من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن حزب «مصر بلدي» أحد أهم أحزاب تحالف الأحزاب المصرية.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن جميع الأحزاب أعضاء التحالف تحت قيادة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، حضروا اليوم من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الدستوري المقبل، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، فضلًا أنه استطاع توحيد الشعب المصري بمختلف توجهاتهم على قلب رجل واحد.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الجميع رأى حجم الإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن الشعب المصري لا زال يطمح في المزيد والمزيد من الإنجازات، خاصة أن مصر تستحق الكثير وتستحق أن تكون في الصدارة.

وأشار ”أبو العطا“ إلى أن الرئيس السيسي لم ينظر إلى الخلف ولم ينظر إلى شعبيته الجارفة التي أصبحت واقعًا نعيشه وإنما نظر إلى مستقبل مصر، وصبّ كامل تركيزه على كيفية تصحيح المسار وبناء البنية التحتية حتى تكون مصر مؤهلة لحالة النمو والازدهار برغم كل التحديات، بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والركود الاقتصادي.

واختتم: «نرى أمامنا رئيس كل يوم يزداد قوة في الحفاظ على أرض مصر، وقد تجلى ذلك في حديثه عن القضية الفلسطينية عندما قال سيناء خط أحمر، وبالتالي جميعنا نؤكد أن هذا الرجل هو رجل المرحلة، وبكل قوة وثقة نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن أمننا القومي، وشبابنا وأولادنا نستحق ده، ولابد من مساندة الرئيس في الانتخابات، ولا نقلل من أهمية صوتنا، حتى نظهر بشكل لائق إقليميًا ودوليًا ونوجه رسالة للعالم بأن هذا هو الشعب المصري الأصيل».

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