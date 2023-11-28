المدير الفني لـ سموحة: لعبت على التعادل مع الأهلي

أعرب أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، عن سعادته بالتعادل السلبي مع الأهلي فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة دوري النيل.



وقال أحمد سامي فى مداخلة هاتفية مع الإذاعى رامي علي، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إنه سعى للعودة إلى الإسكندرية بنقطة التعادل التى يراها بطعم الفوز خاصة إنها جاءت بعد تعثر فى لقاء الإتحاد السكندري، الذى سبق فترة التوقف، رغم إنه كان مسيطر على اللقاء.



وأضاف المدير الفني لفريق سموحة، أنه عمل على إغلاق جبهات الأهلي، وخاف من المجازفة فى نهاية اللقاء، حيث طلب من لاعبيه عدم الاندفاع الهجومى حتى تغييراته كانت بواجبات دفاعية .