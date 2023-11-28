شباب ورياضة الإسكندرية: إطلاق 6 ندوات للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، انطلاق 6 ندوات توعوية لحث المواطنين وخاصة من فئة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت شعار "انزل شارك .. صوتك فارق".

وذكرت المديرية - بيان اليوم، أن أولى الندوات ستكون بمركز شباب الأنفوشي غدًا ،الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويوم الخميس بالمدينة الشبابية بأبوقير، وينظمها مركز شباب الحرمين، ويوم الجمعة بمركز شباب برج العرب الجديد في تمام الساعة 3 عصرًا، ومركز شباب المسيري بمنطقة الدخيلة في تمام الخامسة.

ومن المقرر استمرار الندوات يوم السبت بمركز شباب سموحة بالتعاون مع كيان شباب الوطن للريادة والتنمية في تمام الساعة 5 مساءً، وتختتم الندوات بمركز شباب السيوف 1 في تمام الخامسة.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، أهمية هذه الندوات لتعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، بأهمية مشاركتهم بإيجابية في جميع الاستحقاقات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، مشيرة إلى إطلاق مبادرة طرق الأبواب عقب انطلاق الندوات، وذلك من أجل رفع الوعي التثقيفي والسياسي للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشارت "الشريف" إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد إسهامًا مهمًا في العملية الديمقراطية، حيث أن انتخابات الرئاسة تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.