رئيس نادي سموحة: تعادل بطعم الفوز مع الأهلي العالمي

أشاد المهندس فرج عامر ، رئيس نادي سموحة، بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد سامى بعد التعادل الذى جاء بطعم الفوز أمام الأهلي صاحب الإمكانيات العالية والذى يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية .

وقال رئيس نادي سموحة، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعى رامي علي، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ، ان لاعبي سموحة، يستحقون الحصول على مكافأة إجادة بعد أن قدموا عرضا طيبا وحصلوا على نقطة التعادل ولو طمعوا فى نقاط اللقاء الثلاث.

وأكد فرج عامر، أن مصر اليوم كسبت جيلا جديدا من اللاعبين الواعدين طارق علاء الظهير الأيمن والمغربي حسن دحدوح الذى كاد أن يهز شباك الشناوي ومعه دودو، حيث وقف الفريق على اقدامه وحدث الانسجام مع اللاعبين خلال فترة التوقف، حيث نجح أحمد سامى فى إيجاد توليفة جيدة .