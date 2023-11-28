تموين الإسكندرية تضبط مصنعا لحيازته 210 أطنان سكر محظور تداولها

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال إداراتها الفرعية، من ضبط أحد مصانع المواد الغذائية ببرج العرب لحيازته كميات من السكر المحظور تداوله والمخصص للشركات والمنشآت المتعاملة مع البورصة السلعية وذلك دون إخطار من الجهات المختصة بالكميات المخزنة وكذلك عدم احتفاظه بالفواتير والمستندات الخاصة بتلك الكميات، وتم ضبط 4200 شيكارة سكر تزن الواحدة 50 كيلوجراما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.



كما أسفرت الحملات الرقابية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال إداراتها الفرعية على الأسواق والمحلات والمصانع، عن تحرير 7 محاضر، شملت بيع سكر بسعر مرتفع عن السعر المعلن عنه الخاص بالمبادرة، وبيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، وامتناع عن بيع سجائر وتم ضبط "797" علبة سجائر مختلفة الأنواع محلية ومستوردة.