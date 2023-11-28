نجم الأهلي السابق يهاجم كولر ويكشف سر استبعاد بيرسي تاو

فجر عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بأسباب غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، عن لقاء الأهلي وسموحة، الذى أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب فى الجولة السابعة من دوري النيل وانتهى بالتعادل السلبي.

وكشف الحديدي مع الإذاعى رامي علي، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ، ان استبعاد بيرسي تاو، جاء بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لأسباب تأديبية، لرفض تاو تنفيذ التعليمات بالتدريبات الاستشفائية وذلك عقب لقاء ميدياما الغاني فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وليس لأسباب طبية.

وقال المحلل الفنى لملعب اف ام ، إن الأهلي تأثر سلبيا بغياب بيرسي تاو ،فى لقاء سموحة خاصة على مستوي الأداء الهجومى ، وأن غرور كولر ، أفقد الأهلي، أربع نقاط بالتعادل مع سموحة وقبله الجونة مؤكدا أن البقية تأتي اذا لم يكن هناك وقفة .

وأكد المحلل الفنى لملعب اف ام مع رامي علي، أن سموحة اعتمد على التكتل الدفاعي، ولم يكن هناك حلول من أجل الوصول لمرمى الهانى سليمان فى ظل الأنانية واللعب الفردي من جانب افشة والشحات وإمام عاشور بجانب عدم تركيز كولر ، الذى أثر على اللاعبين.