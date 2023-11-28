عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يهاجم كولر ويكشف سر استبعاد بيرسي تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

فجر عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بأسباب غياب الجنوب إفريقي  بيرسي تاو، عن لقاء الأهلي وسموحة،  الذى أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب فى الجولة السابعة من دوري النيل وانتهى بالتعادل السلبي. 

وكشف الحديدي مع الإذاعى رامي علي،  عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة  ، ان استبعاد بيرسي تاو،  جاء بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لأسباب تأديبية، لرفض تاو تنفيذ التعليمات بالتدريبات الاستشفائية وذلك عقب لقاء ميدياما الغاني  فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وليس لأسباب طبية.

وقال المحلل الفنى لملعب اف ام  ، إن الأهلي تأثر سلبيا بغياب بيرسي تاو  ،فى لقاء سموحة  خاصة على مستوي الأداء الهجومى ، وأن غرور كولر  ، أفقد الأهلي، أربع نقاط بالتعادل مع سموحة وقبله الجونة مؤكدا أن البقية تأتي اذا لم يكن هناك وقفة .

وأكد المحلل الفنى لملعب اف ام  مع رامي علي،  أن سموحة اعتمد على التكتل الدفاعي،  ولم يكن هناك حلول من أجل الوصول لمرمى الهانى سليمان فى ظل الأنانية واللعب الفردي من جانب افشة والشحات وإمام عاشور  بجانب عدم تركيز كولر ، الذى أثر على اللاعبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

ترشيحاتنا

الجهاد الإسلامي: التلاحم بين سرايا القدس وكتائب القسام نموذج تفتخر به شعوب الأمة

ظروف دقيقة للغاية.. حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تزور الكنيسة الكاثوليكية

سعر أرخص سيارة هاتشباك كورية في مصر

روسيا: الولايات المتحدة توقفت عن القتال ضد داعش والقاعدة ودعمت المليشيات بسوريا

علي جمعة يكشف حكم الستر والفرق بين النصيحة والفضيحة

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

راحة مؤقتة.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ