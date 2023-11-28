عاملني كملكة.. ماجي الحلواني تستعيد ذكريات لاتنسى في تاريخ حمادة إمام

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق إن زوجها كابتن حماده إمام قدوة لكل زوج فهو خلوق عطوف حنون ذو رحمة وأدب وكان راقي وكان يشجعني ويشعرني بأني ملكة.

ماجي الحلواني:كابتن حماده إمام كان متفوق دراسيا في الكلية الحربية

وأضافت الحلواني في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أنها وزوجها الراحل كانا مهتمين باكتشاف مواهب ابنيهما أشرف وحازم وأن عائلة أمام بتحب الكرة حتى البنات من أبناء حازم وأشرف إمام.

وأشارت ماجي الحلواني الى أن كابتن حماده إمام ( محمد يحيى إمام ) كان متفوق دراسيا في الكلية الحربية وتم ترقيته امباشي في الكلية، كما تميز في كرة القدم وكان أسطورة في كرة القدم المصرية والزمالك.

وأوضحت ماجي الحلواني أن علاقته كانت جيده بجميع اللاعبين من الأهلي والزمالك وجميع الفرق وأن صالح سليم كان صديقه وعرض عليه أن يلعب حازم إمام للأهلي.