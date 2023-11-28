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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد إعلام القاهرة: فرصة للطلاب لقضاء فصل دراسي في جامعة أوتونوما

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

قالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، المنسق العام لبرنامج التعاون الدولي مع جامعة أوتونوما، إنه تم خلال الاجتماعات مع مسئولي كلية علوم الاتصال بالجامعة الإسبانية الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، بحيث يمنح لطلاب في كلية الإعلام جامعة القاهرة فرصة قضاء فصل دراسي في جامعة أوتونوما في الفترة من 19 فبراير إلى 11 مايو 2024، على أن تتم معادلة المواد الدراسية في جامعة أوتونوما بالمواد التي يدرسها الطالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأضحت أنه تم تنظيم برنامج تدريبي متقدم لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة شمل تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية الكبرى في إسبانيا والتدريب العملي للطلاب على التصوير والتسويق التاثيري والإنتاج الإعلامي لمدة أسبوعين في يوليو/ أغسطس 2024.

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وأشارت الدكتورة حنان جنيد ،  إلى أنه تم تنفيذ التدريب الدولي للطلاب على مدار10 أيام ،وشمل البرنامج تدريبًا عمليًا للطلاب على الإنتاج الإعلامي والفني ومهارات المونتاج والتصوير وإعداد المحتوى الإعلامي والإخباري وإخراجه، وقدم الطلاب فيلما وثائقيا من إخراجهم  حول الثقافة المصرية والإسبانية تحت إشراف المدرب الإسباني الدولي ألفارو ألفرتو، وتخللت فترة الزيارة تنظيم عدة زيارات ثقافية وسياحية لمدينة برشلونة وتاراجونا،
وصاحب وفد كلية الإعلام جامعة القاهرة خلال هذه الجولات مرشدون سياحيون قاموا بشرح المعالم الثقافية والتاريخية للطلاب لتثقيفهم وزيادة معارفهم، كما تبادل الطلاب مع المرشدين الأسبان الحديث حول الثقافة والحضارة المصرية.

وقالت عميدة كلية الإعلام إن فعاليات زيارة البعثة التدريبية تضمنت إجراء مناظرة ثقافية حول قضايا السلام ودور الإعلام في معالجتها، وتمت المناظرة بين الأساتذة والطلاب من الطرفين المصري والإسباني وطلاب دوليين من جنسيات أخرى، وزار وفد كلية الإعلام استوديوهات ومعامل الإنتاج الإعلامي والقاعات التي يتدرب فيها الطلاب في جامعة أوتونوما للتأكد من فعالية التدريب وتنفيذه على الوجه الأمثل الذي يعظم استفادة الطلاب.

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