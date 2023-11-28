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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم ندوة "التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء"، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تنفيذ عملية التنمية المُستدامة وتحقيق أهدافها التي توليها الدولة المصرية أهمية كبيرة، ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، إن ندوة "التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء"، تمت في إطار عدة شعارات، وهي "كن عالِما مُمثلا لبلدك"، و "كن مسئولا اقتصاديا وأعمل وأنتج"، و "كن مسؤولا سياسيا وانتخب"، و "كن مفكرا وأبدع في تخصصك"، و "كن نموذجا أخلاقيا وأنشر ثقافة القيم السامية".

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024، وفي إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مجالات المسابقة تتضمن التصوير الفوتوغرافي، وكتابة المقال، وكتابة بحث، مشيرًا إلى أن من شروط المسابقة أن يدون على الأعمال المقدمة اسم الطالب والبرنامج الدراسي بالجامعة، على أن يتم استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى 4 ديسمبر 2023 وإعلان النتائج بعد فحصها من لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة يوم 5 ديسمبر 2023.

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جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. أهميتها ونتائجها

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جامعة القاهرة تعلن عن الانشطة الطلابية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

وأعلن الدكتور الخشت، أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز قيمة، حيث سيحصل الفائز
بالمركز الأول على جائزة قدرها 3000 جنيه مصري، بينما سيفوز الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 2000 جنيه، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها 1000 جنيه.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

جامعة القاهرة الدكتورة ايمان هريدى كلية الدراسات العليا للتربية التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء جامعة القاهرة الدولية

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