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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. أهميتها ونتائجها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024، 

 

وفي إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مجالات المسابقة تتضمن التصوير الفوتوغرافي، وكتابة المقال، وكتابة بحث، مشيرًا إلى أن من شروط المسابقة أن يدون على الأعمال المقدمة اسم الطالب والبرنامج الدراسي بالجامعة، على أن يتم استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى 4 ديسمبر 2023 وإعلان النتائج بعد فحصها من لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة يوم 5 ديسمبر 2023.

وأعلن الدكتور الخشت، أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز قيمة، حيث سيحصل الفائز

بالمركز الأول على جائزة قدرها 3000 جنيه مصري، بينما سيفوز الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 2000 جنيه، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها 1000 جنيه.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية أهميتها ونتائجها
جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية أهميتها ونتائجها
رعاية الشباب جامعة القاهرة الدولية الدكتور محمد الخشت البحوث الاجتماعية المشروعات القومية خطة الأنشطة الطلابية Jobs Education

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