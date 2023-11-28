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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بلف على الدكاترة.. رد أستاذة جامعية على طالب بإجابة الامتحان تثير الجدل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، محادثة لدكتورة على جروب الدفعة أثارت جدلا كبيرا، بسبب ردها على طالب.

طالب يثير الجدل 

كتب أحد الطلاب، على ورقة إجابة الامتحان، “والنبى يا دكتور نجحينى علشان كنت عيان وبلف على الدكاترة” .

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رد فعل دكتورة مادة الامتحان

حاولت الدكتورة الخاصة بمادة الامتحان طمأنة الطالب، وكتبت على جروب الدفعة عبر “واتساب”: “الطالب اللى كاتب لى فى الورقة والنبى نجحينى علشان كنت عيان وبلف على الدكاترة.. أحب أطمنك انت نجحت… أه الدرجة مش حلوة ولكن الحمد لله نجحت.. حبيت أطمنك وربنا يوفقك فى باقى المواد”.

الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى 

تعليقات رواد السوشيال ميديا
 

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الصورة المنتشرة كالاتى “الرحمة جميلة ،ونبل الأخلاق من شيم الكرم ”.

وعلق الآخر: "والله دكتورة محترمة وطيبة وتتشال على الرأس فعلا… ربنا يكرمها ويوفقها فى حياتها".

والأخير كتب: “رينا يجبر بخاطرها زى ما جبرت بخاطره”.

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