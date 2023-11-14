هل تقبل الاعتذارات عن الامتحانات بالعالم الدراسي 2023-2023؟.. وآثار القاهرة تكشف تفاصيل الميدتيرم

جامعة القاهرة: يمكن تقديم اعتذارات الامتحانات الكترونيا

البدء فى شهادة تخرج دفعة 2023 دور أكتوبر

مع انطلاق امتحانات الميدتيرم فى جامعة القاهرة، هناك بعض الطلاب الذين تحدث لهم ظروف طارئة تجعلهم يتجهون إلى الاعتذار عن دخول الامتحان لحين إشعار آخر ، لذلك يتساءل الطلاب عن كيفية تقديم الأعتذارات و هل تختلف عن العام الماضى .

كشفت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن طرق الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وقالت الدكتورة إيمان هريدي ، على من يرغب في تقديم الاعتذار عن عدم قدرته لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، التقدم بطلب للدراسات العليا بالكلية او من خلال رسالة على البريد الالكتروني موضحا الاسم والرقم القومي والبرنامج الملتحق به ورقم الهاتف .

طريقة الاعتذار عن الامتحانات

-على الطالب الذى يرغب فى تأجيل الامتحانات النصفية عن الفصل الدراسى الأول؛ تقديم اعتذار عن عدم دخول الامتحانات، وذلك إلكترونيا أو ورقيا إلى إدارة شئون الطلاب قبل موعد الامتحان.

- يتم تقديم طلب الاعتذار الإلكترونى من خلال تقديم إيميل لإدارة شئون الطلاب على [email protected]، وسوف يتم التأكد من شخصية مقدمها.

- الاعتذار المقدم لابد أن يكون عن عدم أداء الامتحانات النصفية المقررة فى الفصل الدراسى الأول، ولا يقبل الاعتذار عن مادة أو أكثر دون باقى المواد.

- أما بالنسبة للأعذار المرضية أو الطارئة يمكن تقديمها فى أى وقت وليس قبل الامتحان، وفى كلتا الحالتين يحق للطالب حضور الامتحانات النصية (دور ثان) ويحتفظ بكامل درجاته وتقديره، ولا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا ويعتبر غيابا بعذر مقبول.

وعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة، عن موعد بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محسن صالح، إن الكلية تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) لمرحلة البكالوريوس من يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ من نفس الشهر.

وأضاف عميد كلية الأثار جامعة القاهرة، ستكون الامتحانات في موعد المحاضرات ، فيما عدا الفرقه الأولى سيكون الامتحان طبقا للجدول المعلن لهم .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 دور أكتوبر.

وأوضح الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الخطوات فى النقاط التالية:

أولا: الدخول على موقع التحصيل الإلكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

‏https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

- اختيار شئون الخريجين ثم اختيار (شهادة التخرج (خريجين) + رسم سحب ملف (خريجين) للطالب المصري

- أو اختيار خدمة ( طلب شهادة بيان درجات طالب وافد ( خريجين ) + رسم سحب ملف طالب وافد ( خريجين) للطلاب الوافدين

- واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر:

1- بطاقة الرقم القومي

2- شهادة الميلاد

3- إيصال سداد فوري

4- أصل إخلاء طرف التربية العسكرية ( الطالب المصري فقط)

5- اخلاء طرف مكتبة الكلية

- والطالب الوافد صورة جواز السفر

ثالثا : الدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق

رابط تقديم قسم العربي

‏https://forms.gle/nLu8HXFpWXVRFb4y7

وإدخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على إرسال.

كما يجب تسليم أصل إخلاء طرف التربية العسكرية وأصل إيصال السداد عند الحضور للاستلام بعد أسبوع من تاريخ التقديم و كتابة اسم الطالب ثلاثي + دفعة التخرج

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إطلاق عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، والاجتماعية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2023-2024، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم علي المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقيق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية يسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، مشيرًا إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.

وتتضمن فعاليات الأنشطة الرياضية إطلاق دوري الجامعة الذي يشمل الاولمبياد والألعاب الجماعية والفرية، وبطولة السباحة للطلبة والطالبات، والكرة المائية، وكرة قدم خماسية للطلبة والطالبات، وتنس طاولة، واسكواش، وكرة قدم، وملاكمة، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وسباق الدراجات، وكمال أجسام، وكاراتيه، وكونغ فو.