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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التعليم المدمج يعلن تسليم إفادات النجاح لهذه البرامج | تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، تسليم إفادات النجاح الخاصة بدفعة تخرج دور يوليو 2023 لجميع البرامج بنظام التعليم المدمج عدا برنامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

وأكد مركز التعليم المدمج بأنه سيتم الإعلان بموعد تسليم الإفادات الخاصة به بعد الانتهاء من إعدادها.

مركز التعليم المدمج

وكان الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، قد كشف عن آخر موعد للتسجيل بالعام الدراسي 2023-2024.

وقال الدكتور عصام جميل ، أن آخر موعد للتسجيل بالترم الأساسي للطلاب القدامى هو 16 نوفمبر، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل .

وأضاف الدكتور عصام جميل: يتيح مركز التعليم المدمج عددا من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي، والدراسات التاريخية وحضارات العالم)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

ويقبل مركز التعليم المدمج الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية.

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