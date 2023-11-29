خبير إعلامي: الذكاء الصناعي بمثابة قنبلة نووية في المجال التكنولوجي

قال رامي المليجي، مستشار في مجال الإعلام الرقمي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تمد الدول بكم هائل من المعلومات بصورة أكبر بكثير من الاستخبارات، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أقوى سلاح خلال الفترة الحالية



وتابع "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، الذكاء الصناعي هو بمثابة قنبلة النووية في التكنولوجية، لأنه أكبر مما يتخيله البعض، وما ظهر من الذكاء الصناعي حتى الآن هو مجرد البدايات فقط.



وأشار إلى أن الذكاء الصناعي خلال المرحلة المقبلة سيمتلك وعي مماثل للإنسان، وهذا الأمر خطير للغاية ، مشيرًا إلى أن الذكاء لم يصبح خيالا، ولكنه واقع.

الوتساب وانستجرام.



ولفت إلى أن الفيس بوك نشأ منذ ما يقرب من 20 عامًا، وهناك تحول كبير في استخدامه، وتوسع وأصبح يمتلك كم كبير من المعلومات بحكم استحواذه على الوتساب وانستجرام.