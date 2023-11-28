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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف فعاليات مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح"

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف فعاليات مبادرة "الإبداع طريقك

استضافت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، فعاليات الندوة التثقيفية حول ريادة الأعمال ضمن مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح" بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجريدة "عالم رقمي" لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، 

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وحضر الندوة الدكتور حموده دىدير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وخالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، وأحمد ضاحي، مدير مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأسيوط التابع لوزارة الاتصالات، وفاتن الخولي، مدير مبادرة الابداع طريقك للنجاح، وحشد كبير من طلاب وطالبات الجامعة.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة،في مستهل كلمته في الندوة، عن سعادته بعقد تلك الندوة المهمة حول ريادة الأعمال، التي تهدف إلى تعريف الطلاب بالمنح والمبادرات التي تقدمها الوزارة لدعم وتأهيل الطلاب ورواد الأعمال، والتي تساهم في  نشر الوعى الابتكاري في مجال التكنولوجيا وتوطين ثقافة ريادة الأعمال كأحد أهم  أدوارها ضمن مفهوم المسؤولية المجتمعية، لاسيما بين الطلبة والتجمعات الطلابية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة طيبة تدعم جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز خبرات ومهارات الطلاب لاسيما تلك التي تتعلق بريادة الأعمال في ظل اهتمام الدولة  بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، بما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الطلاب بمهارات ومتطلبات المستقبل.

من جانبه استعرض خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، الفرص والمنح التي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والحضانة التكنولوجية، ومبادرة ايتاك التي تمول مشروعات التخرج، المعهد القومي للاتصالات mti، والذي يقدم دورات تدريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ويمنح شهادة معتمدة.

وفي ختام الندوة، جرى السحب على عدد من الجوائز والهدايا التي تمثلت في فرص تدريبية مجانية في مجال الأمن السيبراني للخريجين مع فرصة للحصول على فرص عمل، وكذلك السحب على 5 محافظ إلكترونية برصيد مجاني، ومجموعة من الجوائز الإلكترونية والسوفت وير المجاني.

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