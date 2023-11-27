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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الأقصر تعقد اجتماعا للجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا"

صدى البلد

ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" المدعومة من منظمة اليونسيف، وتنفذها بالشراكه والتعاون شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وحضر الاجتماع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وحسين كامل منسق منظمة اليونسيف، وعدد من مسئولى التربية والتعليم، ومسئولى شركة المياه.

وفى كلمته أثنى رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر على دور مسئولي وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف فى دعم مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"، مؤكدا على أهمية المبادرة فى خلق جيل واعى بقضايا مياه الشرب وسبل الحفاظ عليها.

من جانبها قدمت الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب بالأقصر عرضا لخطوات العمل بالمبادرة خلال الفترة الماضية.

كما استعرض كلا من الدكتور أميل نظير مدير المتابعة بمديرية التربية والتعليم، وحنان لطفى مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم واللذان أعمال طلبة المدارس وبعض إبتكارات ومشاريع مصغرة لهم.

يذكر أن مبادرة (صحتنا فى بيئتنا)، تمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم، وتشتمل على عدة محاور منها (توعية التلاميذ بعدد (150) مدرسة إبتدائية حكومية - صيانة مرافق المياه بعدد (25) وحدة صحية بالمحافظة -  تنفيذ وصلات مياه شرب / صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار).

كما يشمل البرنامج تدريب عدد (20) من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس
وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونسيف مصر.

 ويتركز الهدف العام للمشروع في رفع الوعي البيئي والصحي بمجالات:
1- ترشيد استهلاك المياه
2- الصرف الصحي الامن 
3- النظافة الشخصية 
4- النظافة العامة 
5- التغذية السليمة 
6- التغييرات المناخية

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