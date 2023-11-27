تعليم الأقصر يشارك في التصفيات النهائية بمسابقة أعياد الطفولة للتربية المسرحية

قال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تم اليوم مشاهدة العروض النهائية التي يشارك بها توجيه التربية المسرحية برئاسة الموجه العام إدوارد فاخوري ميخائيل، في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بالمديرية.

وأشاد خالد بدور الأنشطة التربوية بشكل عام في صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، والاعتناء بمواهبه، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولى هذا الشأن بالغ الاهتمام والرعاية.

وأضاف خالد "أن التربية المسرحية لها دور رائد في توعية الطلاب بقضايا المجتمع، وهي وسيلة مؤثرة لتوصيل رسالة إيجابية للمتلقي؛ إذ أنها تعتمد على فن من أعرق الفنون، وهو العروض المسرحية، وتعتبر مصر رائدة في هذا المجال".

وتنوعت العروض ما بين أوبريت، مسرحية، صولو، كورال، استعراض، مونو دراما، شاركت بها العديد من مدارس المحافظة.