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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإداة، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمنطقة ساحة أبو الحجاج والتعديات بشارع محمد فريد خاصة الاكشاك الملاصقة لسور الأقصر اوتيل و شوارع المدينة، التليفزيون، المنشيه،  المحطه،  ابو الحجاج، ابوالجود، الصنايع ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين، وتعليمات اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخليه مدير أمن الأقصر للأجهزة الامنية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط العام بالشارع. 


وأسفرت الحملة عن رفع بعض الإزالات الادارية وسيارة لعبة للأطفال وتم إخلاء الساحة من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام 
بالاضافة الى مراجعة الأوراق الخاصة بالاكشاك المعنية. 


من جانبه أكد " الشرابي" على استمرار حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر والأحياء التابعه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر


وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملة أسفرت عن تحرير ١٨ محضر اشغال، و ٦ محاضر باعة جائلين ، و٩ محاضر نظافة عامة ، و ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، و٣٩ محضر أزالات إدارية ، وشارك بالحمله النقيب على شيحه والنقيب ماريو ناجي ضباط بإدارة شرطة المرافق وحسن عبده رئيس حي جنوب وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانيه ومصطفى محمد عدلي رئيس قسم الإشغالات.

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