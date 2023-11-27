عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الأقصر تحتفى بالعيد القومى للمحافظة

صدى البلد

 

نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "أرض الحضارة" ألقاها محمود مرعي>

 

وأوضح أن الأقصر أرض الحضارة، وتحدث فيها عن عاصمة مصر القديمة، وحكم الملك امنحتب الثاني والتقدم والازدهار في العصر الفرعونى، وعلاقات ملوك مصر بالبلاد المجاورة.

 

 وتضمن أيضا عرض فني لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية وقدمت رقصة "التحطيب " بقيادة المدرب محمد فاروق، وورشة فنون تشكيلية نفذتها منار السيد وأعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "إلا يا رسول الله يا سيد الخلق".

انطلاق 45 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر على متنها 900 سائح

حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الأقصر مدينة الألف باب وتاريخ الحضارة" أوضح وليد الضوي مكانة الأقصر على مر التاريخ، وابرز مسميات التى أطلقت على مدينة الأقصر، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية" رسم حر" نفذتها شيرين محمد، وورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، تلاها ورشة حكي بعنوان "أماكن ومعالم _مدينة الأقصر" سردتها ثناء محمود.

 كما تضمن الحفل مسابقة ثقافية نفذتها هناء يونس لرواد القصر، وعرض استعراضي على مسرح القصر، واختتم الحفل بمجموعة متميزة من الألعاب الترفيهية على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا" نفذتها بسمة أبو السعود.

 

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة العيد القومي للمحافظة هيئة العامة لقصور الثقافة فنون تشكيلية قصر ثقافة حاجر العديسات قصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

مفاجأة صادمة.. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يستهدف مطار دمشق ويوقفه عن العمل

الطيران الروسي يدمر معاقل للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

إسرائيل تنتظر رد حـماس لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل إطلاق 10 محتجزين

رفع عداد الكهرباء لو مادفعتش الفاتورة في هذا التوقيت

بعد تعليق سول معاهدة عسكرية.. تحرك خطير لكوريا الشمالية على الحدود | تفاصيل

ليفشتس لم تكذب.. صحفي إسرائيلي يكشف كيف تعاملت حماس مع الأسرى المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ