ثقافة الأقصر تحتفى بالعيد القومى للمحافظة

نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "أرض الحضارة" ألقاها محمود مرعي>

وأوضح أن الأقصر أرض الحضارة، وتحدث فيها عن عاصمة مصر القديمة، وحكم الملك امنحتب الثاني والتقدم والازدهار في العصر الفرعونى، وعلاقات ملوك مصر بالبلاد المجاورة.

وتضمن أيضا عرض فني لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية وقدمت رقصة "التحطيب " بقيادة المدرب محمد فاروق، وورشة فنون تشكيلية نفذتها منار السيد وأعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "إلا يا رسول الله يا سيد الخلق".

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الأقصر مدينة الألف باب وتاريخ الحضارة" أوضح وليد الضوي مكانة الأقصر على مر التاريخ، وابرز مسميات التى أطلقت على مدينة الأقصر، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية" رسم حر" نفذتها شيرين محمد، وورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، تلاها ورشة حكي بعنوان "أماكن ومعالم _مدينة الأقصر" سردتها ثناء محمود.

كما تضمن الحفل مسابقة ثقافية نفذتها هناء يونس لرواد القصر، وعرض استعراضي على مسرح القصر، واختتم الحفل بمجموعة متميزة من الألعاب الترفيهية على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا" نفذتها بسمة أبو السعود.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.