الجيش الإسرائيلي يحاصر 3 مستشفيات في جنين

اغلق الجيش الإسرائيلي الطرق في محيط مستشفى الرازي وحاصر محيط مستشفى ابن سينا والمستشفى الحكومي وسط اشتباكات في جنين وفقا لما افادت بيه فضائية "الحرة".

وكان قد أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أفرجت اليوم عن مواطنان تايلانديان، إلى جانب 10 نساء إسرائيليات.

وأكد مكتب نتنياهو أيضا قائمة الأسرى الإسرائيليين المحررين، وهم تسع نساء مسنات وفتاة مراهقة، وكرر تعهده بإطلاق سراح جميع الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي،في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة في طريقهم إلى مصر بحسب ما أفاد به مندوبو الصليب الأحمر.