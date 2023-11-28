وكيل نقابة الصحفيين:"ميتا" و"فيسبوك" ينتهكان المحتوى العربي ويقيدان وصوله للمستخدمين|فيديو

علق الكاتب الصحفي محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين للحريات، على حذف شركة "ميتا" البث المباشر لبرنامج "في المساء مع قصواء"، قائلا إن معايير "ميتا" المزدوجة التي تنتهجها الشركة ومنصة "فيسبوك" تنتهك المحتوى العربي والتضامن مع القضية الفلسطينية قبل 7 أكتوبر.

الانتهاك ضد المحتوى وحذفه

وأضاف "كامل"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تحدث عن ذلك في آخر اجتماع للجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب في ديسمبر الماضي بدبي، وتحدثوا عن المعايير المزدوجة، وطالبوا بموقف عربي تجاه هذه الانتهاكات للمحتوى العربي.

وأشار إلى أن ما حدث مع برنامج "في المساء مع قصواء" يعد تحريضاً واضحاً من مسؤول في الخارجية الأمريكية، لأن الانتهاك ضد المحتوى وحذفه أو تقييد وصوله للمتابعين، يحدث بشكل يومي مع الناس كلها.

وأوضح الضيف الأمريكي الذي ظهر في البرنامج لم يتحمل كلمات تخالف هواه وانحيازه وانحياز العالم الغربي لاحتلال يبيد شعب غزة منذ 50 يوما.

