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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمعية الأورمان: التحالف الوطني أمين على إيصال المساعدات للفلسطينيين.. وشكرًا لمؤسسة أبوالعينين الخيرية|فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

قال الدكتور أيمن حسين ممثل جمعية الأورمان إن التحالف الوطني يضم أكبر الكيانات المجتمعية وهي 34 كيانًا مع اختلاف توجهاتها وأنها جميعًا تعمل لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق وأنه من الممكن التبرع بأي شيء سيفيد الناس.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc كل أشكال المساعدات مقبولة وعلى رأسها كل المواد الغذائية والأدوية والمعلبات والملابس والبطاطين ومياه الشرب والعصائر والألعاب.

وأكد الدكتور عبد الرحمن ممثل جمعية صناع الحياة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمين على إيصال كل المساعدات والتبرعات وإن كانت صغيرة، مشيرًا إلى أن هناك تخطيطًا وتنسيقًا جيدًا وفرق تنفيذ مدربة وإدارة كاملة للملف.

وأوضح أنه تم التعامل بطرق جديدة من خلال بلتات تغذية وتغليف جيد لسهولة تعبئة وتفريغ المساعدات من الشاحنات التي تفرغ حمولتها في معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يتسلمه الأونروا ويفرغه في مخازن الأونروا.

وأشار إلى أن قائدي الشاحنات لديهم رغبة شديدة في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية ولديهم شعور بالفخر بأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وأننا مستمرون إلى آخر لحظة.

الشكر لـ مؤسسة أبو العينين الخيرية
 

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "أكثر من 80% من حجم ما دخل غزة من مساعدات، هي مساعدات مصرية".

أضاف: "مصر كانت تقود العالم في دعم الأشقاء في قطاع غزة بتخطيط محكم من الدولة المصرية"، لافتا: "التحالف مظلة للمؤسسات الأهلية الكبرى في الدولة المصرية.. ومع بداية الأزمة والحرب على قطاع غزة، كان التحالف يواكب التحرك السياسي المصري ونبض الشارع والإرادة السياسية من أجل تقديم الدعم الكبير للشعب الفلسطيني جراء الحرب الوحشية عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ووجّه عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية، مؤكدًا أنها تساهم بمساعدات كبيرة لدعم قطاع غزة.

التحالف الوطني الشعب الفلسطيني الكيانات المجتمعية جمعية الاورمان مخازن الأنوروا

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