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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس..وزيرة الثقافة تشهد تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي بالقاهرة وبورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في السادسة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري، بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي بالقاهرة وبورسعيد، التابعتين لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د وليد قانوش.
حيث يتم منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى البالغ عددهم 25 طالب من فرع المدرسة بالقاهرة، وعدد 17 طالب من فرع بورسعيد تم تدريبهم على يد نخبة من امهر فناني الخط العربي في مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرضاً لأعمالهم ضمن مشروعات التخرج.
الجدير بالذكر أن الدراسة منحة مجانية لمدة عامين،  يتم خلالهم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل: الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الإجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط.
كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تدشين مدرسة خضير البوسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة في مارس 2021، وذلك بإشراف من الفنان القدير "خضير البورسعيدي" نقيب الخطاطين ووفق بروتوكول تعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة لإقامة فروع للمدرسة داخل المكتبات بالجمهورية، ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الارتقاء بالذوق الفني للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مركز ابداع بيت السحيمي مدرسة خضير البورسعيدى صندوق التنمية الثقافية وليد قانوش

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