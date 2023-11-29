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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"المصري للدراسات الاقتصادية" يعرض نتائج قمة الفكر 20 في مؤتمر اليوم

صدى البلد

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، مؤتمرا لعرض نتائج قمة الفكر 20 لعام 2023، تحت شعار: "أرض واحدة.. أسرة واحدة.. مستقبل واحد"، بالتعاون مع مؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، وذلك بمقر المركز  بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

 

ويتضمن المؤتمر أربع جلسات تناقش عددا من الموضوعات العامة، وهى تحقيق تحول أخضر عادل وذلك بالجلسة الأولى، وتناقش الجلسة الثانية تحفيزالتجارة والتواصل، كما تناقش الجلسة الثالثة أوجه الارتباط بين تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، أما الجلسة الرابعة والختامية تناقش إصلاح التعددية وإعادة تطوير المؤسسات والأطر العالمية.

 

ويشارك بالمؤتمر كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز، والسفير راجى الأتربى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين، والدكتور سمير سران رئيس مؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، والسيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور زيادة بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، وسانجوى جوشى رئيس مجلس الإدارة بمؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

 

كما يشارك أيضا كل من نيكولاس جى إيه بوشود مستشار أول لعميد معهد بنك التنمية الآسيوي، والدكتور على عوني أستاذ ممارس ومدير مركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإليزابيث سيديروبلوس المدير التنفيذى لمعهد جنوب أفريقيا للشئون الدولية، وعلاء هاشم مؤسس وشريك تنفيذي لشركة ترانسينديام، ونافديب سورى السفير السابق لدولة الهند بالقاهرة وزميل مميز بمؤسسة اوبزيرفر للبحوث، والمستشارة رانيا عبد المجيد مديرة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، ورشيد بنجيليون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد قاسم الأمين العام للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، وأنطونيو فيلافرانكا مدير الدراسات ورئيس مشارك مركز أوروبا والحوكمة العالمية بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية  ISIP.

قمة الفكر 20 المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF أهداف التنمية المستدامة

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