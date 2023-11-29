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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب صورة مفبركة.. مصرع فتاة على يد والدها وعمها في باكستان

صدى البلد

تسببت الصور المفبركة والتي تم التلاعب بها في جرمة قتل في باكستان، بعد تداول صورة على نطاق واسع لفتاة شابة مع رجل، وثأر منها والدها وعمها وقتلوها الاسبوع الماضي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحقق الشرطة الباكستانية في"جريمة شرف" لامرأة شابة ظهرت في صورة انتشرت على نطاق واسع وتشتبه الشرطة في أنها صورة مفبركة.

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وقالت السلطات في منطقة كوهستان إن الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً قُتلت بالرصاص على يد والدها وعمها الأسبوع الماضي بناءً على أوامر من شيوخ مجلس جيرجا القبلي.

وتقول الشرطة إن والدها اعتقل بناء على شكوى بالقتل، وإن عمها هارب. لكن الغريب أن الرجل الموجود في الصورة، والذي أراد المجلس قتله، موجود في الحبس .

وقالت الشرطة إن شابين آخرين – شابة وشاب – تلقيا أيضًا تهديدات بالقتل بعد أن انتشرت صورهما المعدلة على وسائل التواصل الاجتماعي الباكستانية.

وقالت الشرطة إن الصور في الحالتين تبدو وكأنها معدلة بالفوتوشوب وتم نشرها على حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تحقق مع من يقف وراء الصور.

واحتجزت السلطات المحلية المرأة الثانية في الحبس الوقائي، لكنها أفرجت عنها لعائلتها بعد جلسة استماع في المحكمة، حيث قالت إنها لا تواجه أي خطر على حياتها في المنزل.

عن منطقة كوهيستان، هي منطقة جبلية تقع في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية، وهي محافظة ويصعب الوصول إليها، وتم الإبلاغ عن عدد من جرائم الشرف في السنوات الأخيرة. وعادة ما ينفذ عمليات القتل هذه أقارب يقولون إنهم يتصرفون دفاعاً عن شرف أسرهم.

وفي مناطق مثل كوهستان، يُعتقد أن فكرة أن جريمة القتل يمكن أن تكون شرفًا جاءت من العادات القبلية، حيث يُنظر إلى الادعاء ضد المرأة على أنه يجلب العار على الأقارب. 

الباكستانية التواصل الاجتماعي

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