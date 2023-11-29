من الجيم.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح برفقة ابنته

نشر النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر و ليفربول صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام

وظهر محمد صلاح برفقة ابنته من إحدى صالات الجيم ، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

ولا يزال الحديث مستمرا عن بقاء النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول ، أو الرحيل عن فريقه الإنجليزي، ومع كل موسم انتقالات تنتشر الأخبار وتتداول الأنباء من هنا وهناك عن رحيل الفرعون المصري عن أشهر دوريات العالم البريميرليج.

يستهدف القائمون على الدوري السعودي، جذب العديد من نجوم العالم، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي أصبح محط أنظار الجميع.

وفجَّر أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قائلا: "نتساءل ماذا حدث في مفاوضاتنا مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح.