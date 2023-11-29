رغم خسارتها.. كوريا الجنوبية تهنئ السعودية باستضافة إكسبو 2030

وجهت كوريا الجنوبية، تهنئة للسعودية بفوزها باستضافة "إكسبو 2030"، حيث كانت سول أيضًا تنافس على هذا الملف.

وفازت الرياض باستضافة "إكسبو 2030" بعد الحصول على 119 صوتًا، في التصويت الذي جرى الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وبعد منافسة مع العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وتم إعلان اسم الدولة الفائزة، من ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030.