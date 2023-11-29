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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بعدم عقد بوتين اتفاقاً مع أوكرانيا قبل انتخابات أمريكا 2024.. ما السبب؟

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه "من غير المتوقع" أن يبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سلاما حقيقيا" مع أوكرانيا قبل أن يرى نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أضاف المسؤول، للصحفيين المسافرين مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "هذا هو الواقع الذي تواجهه أوكرانيا".

ولفت إلى أن هذا التقييم "يستند إلى التاريخ ومعرفة بوتين، وليس إلى المعلومات الاستخبارية الأمريكية".

وأوضح المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن اسمه أن "هناك اعترافا بين دول الناتو بأنه من غير المرجح أن يتراجع بوتين عن الحرب قبل نوفمبر المقبل، وهذا جزء مما يجعل دعم الناتو الكامل لأوكرانيا أمرا بالغ الأهمية".

وتابع قوله: "كان هناك تأييد بالإجماع بشأن أهمية الحفاظ على التزامنا بمساعدة أوكرانيا على النصر"، مستطردًا: "تحدث العديد من الحلفاء عن زيادة دعمهم، ومواصلة العمل لمساعدة أوكرانيا على الاقتراب من مستقبلها في الناتو، واتخاذ خطوات عملية خلال الأشهر المقبلة ستشمل الإصلاح في أوكرانيا، وزيادة المساعدة من الغرب".

الخارجية الأمريكية بوتين الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الروسى الناتو

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