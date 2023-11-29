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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مؤتمر حاشد بجنوب سيناء.. حماة وطن يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

دعا حزب حماة الوطن في جنوب سيناء خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمه في طور سيناء العاصمة دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي  للنزول والمشاركة بقوة  في الانتخابات الرئاسية القادمة وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر افضل مرشح يقود مصر خلال السنوات القادمة في ظل التحديات التي تشهدها  المنطقة والعالم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي نظم  بحضور  المحاسب صلاح ربيع امين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء و النائب غريب حسان مساعد أمين الحزب بالمحافظة وسامح الجندى امين التنظيم بالمحافظة و مشايخ وعواقل البدو واهالى طور سيناء   لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقف الحضور  دقيقة حدادا على ارواح شهداء غزة في بداية فعاليات المؤتمر.

وقال صلاح ربيع إن  الحزب شهد انتشارًا واسعا خلال الفترة الماضية وأصبح له مقرات  في كافة مدن جنوب سيناء.

وأكد أن حزب "حماة الوطن " أول الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس وهذا الدعم يأتي لما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي .

وتابع أن محافظات الجمهورية شهدت  تنمية غير مسبوقة فى وقت واحد  وأن الإنجازات التى تمت فى محافظة جنوب سيناء خير شاهد على ذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ودعا ربيع جميع الأهالي للمشاركة في الانتخابات القادمة  موضحا أن مصر نجحت في السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية ساهمت فى توفير حياة كريمة للأهالي .

وأشار إلى أن العالم يشهد تحديات ضخمة أثرت على اقتصاديات جميع الدول ومنها مصر .
وأكد  النائب غريب حسان عضو مجلس النواب السابق علي ان الرئيس السيسي افضل من يقود مصر خلال السنوات القادمة  قائلا:"  أن المخاطر والتحديات تواجه مصر من عدة إتجاهات و وبفضل الله نجحت مصر في العبور لبر الأمان بقيادة الرئيس السيسي .

ودعا حسان  الأهالي للمشاركة بكثافة في الانتخابات قائلا " نريد استكمال مسيرة البناء  والرئيس السيسي هو أفضل من يقود مصر في هذه المرحلة ،ويكفى المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها الفترة الماضية في كافة المجالات.

وقال سامح الجندى امين التنظيم بالمحافظة أن الحزب يقودة قيادات واعية ، ويتميز بحسن الاختيار القيادات فى كافة الامانات مما كان له الأثر الأكبر فى انضمام العديد من الاعضاء وفتح  مقرات على مستوى الجمهورية ، ومانشاهده  من حشد كبير  فى طور سيناء لدعم الرئيس خير دليل على أن الحزب يسير فى طريقة الصحيح .

واضافر محمد موسي امين السياسات بالمحافظة ان حشود المواطنين التي حضرت اليوم لدعم  الرئيس هي ترجمة حقيقية للوعي السياسي للمجتمع السيناوي و لقوة ارادتهم واستجابتهم لنداء الوطن للحفاظ علي مكتسباته.

ودعت جميلة سليمان أمينة المرأة السيدات بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية ودعم الرئيس السيسي  لما قدمه فى  السنوات الأخيرة لسيناء والمواطن السيناوي.

مؤتمر حماة الوطن

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IMG_٢٠٢٣١١٢٨_١٩٥٥٣٣
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IMG_٢٠٢٣١١٢٨_١٩٥١١٨
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IMG_٢٠٢٣١١٢٨_١٩٤٦٢٦
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IMG_٢٠٢٣١١٢٨_١٩٤٧٠٣
جنوب سيناء مؤتمر المرشح السيسي حماة وطن

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