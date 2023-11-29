الكشف على 1619 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 1619 مريضاً . وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray



وقد جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 238 ، أطفال 222 ، جراحة ، 194

جلدية 156 ؛ أسنان، 150 ، رمد ، 123

وايضا أنف وأذن 190 ؛ عظام 207 ، نسا وتنظيم ، 139

كما تم إجراء 222 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 92حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، و 105 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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