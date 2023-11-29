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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1619 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .


حيث تم توقيع الكشف على 1619  مريضاً  . وضمت  11 عيادة   منهم 5 متنقلة ( 2باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة  )  والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
 

وقد  جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 238 ، أطفال   222 ، جراحة ،   194    

جلدية  156  ؛ أسنان،   150 ، رمد  ، 123

 وايضا أنف وأذن  190 ؛ عظام         207 ، نسا وتنظيم   ، 139

كما تم إجراء 222 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  92حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.


من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، و  105 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

 

 

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صحة الدقهلية قافلة طبية علاجية وكيل الوزارة ندوة تثقيفية موجات صوتية مديرية الصحة بالمحافظة مبادرة الكشف المبكر قافلة طبية علاج على نفقة الدولة

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