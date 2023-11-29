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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشعب الديمقراطي: ندعم السيسي بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية

خالد فؤاد، رئيس حزب
خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن بورسعيد محافظة مقاتلة دافعت عن مصر في حروبها وهي أيقونة الدفاع ومعيار تقدمها، وبها قناة السويس التى تعتبر الحاضر والمستقبل والماضي والتاريخ، وبفضل أبناء بورسعيد تمكنا من جنى ثمار التنمية.

وأوضح «فؤاد »، خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي انعقد بتنظيم امانة الحزب بمحافظة بور سعيد وأمينها الشاب اسلام زيدان ، والمقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن الرئيس السيسي جعل بورسعيد هي المحافظة الرقمية الأولى وربط سيناء من خلالها بمصر عن طريق أنفاق متكاملة، لافتا إلى أن الشعب المصري يجب أن يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لنستكمل معا دعم مسيرة التنمية والإصلاح والنهضة.

قناة السويس رئيس حزب الشعب الديمقراطي بورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحالف الأحزاب المصرية

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