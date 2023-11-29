مستحيل مهما كانت الإغراءات.. ناقد رياضي ينفي مفاوضات هذا النادي مع سيد عبدالحفيظ

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، موقف سيد عبد الحفيظ من التعاقد مع نادي بيراميدز، عبر فيسبوك.

وكتب: "لا صحة لوجود مفاوضات بين بيراميدز وسيد عبد الحفيظ .. ومدير الكرة السابق في الأهلي من المستحيل أن يتواجد في النادي السماوي في أي منصب مهما كانت الإغراءات".

من جانب اخر، نفى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يكون هو السبب في رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

وأضاف، أن علاقته بعبد الحفيظ طيبة، مشيرا إلى أنه يتعرض دائما لاتهامات وشائعات بأنه السبب في العديد من القرارات وهذا عار تماما من لصحة ، لذلك يفضل الصمت ، معربا عن حزنه لهجوم الجماهير عليه في الفترة الماضية وهو لم يحدث معه وهو لاعب ، فكيف يحدث معه وهو في مجلس الإدارة ، وكل هذا الهجوم بسبب شائعات.