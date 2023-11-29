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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من الحلوى الفرنسية.. أسهل طريقة لعمل مادلين كيك للإفطار

كيك مادلين بالرمان
كيك مادلين بالرمان

يعد مادلين كيك ، من الحلويات التي تتميز بمذاق رائع، ويمكن تناولها على الفطار ومحببة لدى الكبار والصغار وتحتوي على عناصر غذائية عالية بمكوناتها الغذائية.

وتشتهر مادلين كيك بالحلويات الفرنسية، وسهولة تحضيرها والمميزة لأفراد أسرتك، وفيما يلي طريقة عمل مادلين كيك بالرمان.


طريقة عمل كيك مادلين بالرمان


المقادير:

‏-  100 جرام دقيق
‏-  100 جرام سكر
‏-  100 جرام زبدة مذوبة
‏-  2 - بيض
‏-  1 ملعقة صغيرة بايكنج صودا
‏-  1 ملعقة صغيرة قشر ليمون حامض مبشور
‏-  رشة - ملح
‏-  بذور رمان - للتزيين
‏-  فستق مطحون - للتزيين


طريقة التحضير:

نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.
في وعاء، نخفق السكر والبيض حتى يصبح الخليط رغوي وفاتح اللون.
نضيف الدقيق ،البايكنغ صودا والملح إلى الخليط ونخلطهم جيدا.

نضيف الزبدة المذابة وقشر الليمون المبشور ونخلط المكونات حتى تتجانس.

نضع الخليط في قوالب مادلين المدهونة بالزبدة.
نزين كل حبة بكمية من بذور الرمان والفستق .

نخبز الكيك في الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبياً.
نترك الكيك ليبرد قليلاً قبل إخراجه من القوالب.

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