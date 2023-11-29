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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تفعيل أنشطة وفعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قامت إدارة شئون المرأة بمحافظة  الدقهلية، بعرض بوربوينت يتضمن ما تم تنفيذه من أنشطة وفاعليات لمناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة، وذلك من خلال خطة سنوية يتم تنفيذها خلال العام الجارى.

 

جاء ذلك  خلال الندوة التى نظمتها مديرية الصحة لمناهضة العنف في اطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تًقام في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وحتى الأسبوع الثاني من ديسمبر كل عام لابراز دور المحافظة فى مناهضة العنف ضد المرأة.


وأوضح الدكتور "أيمن مختار" محافظ الدقهلية أن تنفيذ الخطة المشار إليها يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.


ووجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة دعوة لإدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة للمشاركة  في تنفيذ ندوه تعريفية لمناهضة العنف ضد المرأة بمقر مديريه الشئون الصحية بالمنصورة تم خلالها التعريف بمفهوم العنف وأنواعه وأشكاله وتأثيره على الأسرة والمجتمع وكيفيه قيام كافه القطاعات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم المجتمعى لمناهضة العنف، وقد تم خلال الندوة استعراض دور محافظة الدقهلية من خلال إدارة شئون المرأة بالمحافظة بإشراف الدكتورة هبه البيلي مدير الإدارة ووحدة تكافؤ الفرص بالإدارة بإشراف ياسمين مهند مدير الوحدة حيث تم التعريف بالأنشطة والفاعليات التي يتم تنفيذها  بهدف مواجهة العنف ضد المرأة وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمبادرات التي تستهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكنين المرأة ٢٠٣٠.


وقد شارك في الندوة الدكتورة امال عبد الحى مدير إدارة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والدكتورة غاده القنيشى وكيل كليه الطب بجامعه المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئه والدكتورة ساره يونس منسق برنامج مواجهة العنف ضد المرأة والدكتورة ايمان سلامه مدير رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة وعدد من المحاضرين المختصين بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

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الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بالمنصورة أيمن مختار محافظة الدقهلية مديرية الشئون الصحية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة

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