أكلة كلها فيتامينات .. طريقة عمل محشي الكوسة بالبرغل

محشي الكوسة بالبرغل من الوصفات الشعبية ويتميز مع حشو البرغل بطعم شهي ولذيذ، خصوصا أنه يحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل ومن الوصفات البسيطة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والخضروات والفيتامينات والمعادن الصحيه.

ونقدم فيما يلي طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل.

طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل:

المقادير:

½ 1 كوب ماء

‏- 1 كوب بقدونس مفروم

‏- ½ كوب برغل

‏- ½ كوب بصل مفروم

‏- 5 كوسا

‏- 2 طماطم مقطعة مكعبات

‏- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون

‏- 1 معلقة كبيرة صلصة الطماطم

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

نقطع الكوسا إلى نصفين بالطول ثم تقطع إلى أنصاف دوائر صغيرة.

فى مقلاة على حرارة متوسطة نقلي قطع الكوسا بمقدار معلقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون و رشة ملح.

نقلب الكوسا لمدة 5 دقائق تقريبًا حتى يصبح لونها بني فاتح واتركيها جانبًا.

نقلي البصل بكمية زيت الزيتون المتبقية على حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونه بني.

نضيف الثوم المفروم وصلصة الطماطم ومكعبات الطماطم ونقلب الخليط جيداً.

نشطف البرغل ونصفيه ثم نضيفه إلى القدر مع الماء ونغلي خليط البرغل والماء والطماطم.

نضيف الملح المتبقي ويطبخ على حرارة هادئة لمدة 15 دقيقة حتى يصبح البرغل ناعماً.

نقلب الكوسة والفلفل الأسود ونصف كمية البقدونس ثم ارفعيها عن الحرارة بعد دقيقتين.

نقدم الكوسا بعد تزيينها بالبقدونس الطازج.