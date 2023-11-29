عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة كلها فيتامينات .. طريقة عمل محشي الكوسة بالبرغل

محشي الكوسا بالبرغل
محشي الكوسا بالبرغل

محشي الكوسة بالبرغل من الوصفات الشعبية ويتميز مع حشو البرغل بطعم شهي ولذيذ، خصوصا أنه يحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل ومن الوصفات البسيطة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والخضروات والفيتامينات والمعادن الصحيه.

ونقدم فيما يلي طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل.

طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل:

المقادير:

½ 1 كوب ماء
‏-  1 كوب بقدونس مفروم
‏-  ½ كوب برغل
‏-  ½ كوب بصل مفروم
‏-  5 كوسا
‏-  2 طماطم مقطعة مكعبات
‏-  2 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  1 معلقة كبيرة صلصة الطماطم
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

نقطع الكوسا إلى نصفين بالطول ثم تقطع إلى أنصاف دوائر صغيرة.

فى مقلاة على حرارة متوسطة نقلي قطع الكوسا بمقدار معلقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون و رشة ملح.

نقلب الكوسا لمدة 5 دقائق تقريبًا حتى يصبح لونها بني فاتح واتركيها جانبًا.

نقلي البصل بكمية زيت الزيتون المتبقية على حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونه بني.

نضيف الثوم المفروم وصلصة الطماطم ومكعبات الطماطم ونقلب الخليط جيداً.

نشطف البرغل ونصفيه ثم نضيفه إلى القدر مع الماء ونغلي خليط البرغل والماء والطماطم.

نضيف الملح المتبقي ويطبخ على حرارة هادئة لمدة 15 دقيقة حتى يصبح البرغل ناعماً.

نقلب الكوسة والفلفل الأسود ونصف كمية البقدونس ثم ارفعيها عن الحرارة بعد دقيقتين.

نقدم الكوسا بعد تزيينها بالبقدونس الطازج.

محشي الكوسا بالبرغل برغل كوسا خضروات شهي محشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

تنبيه رسمي | اجتماع عاصف لـ الخطيب مع كولر في الأهلي

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

مش هترميه بعد النهاردة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن

طبيب يحذر من مرض خطير يصيب تلاميذ المدارس: التطعيم هو الحل

منها غسل الوجه| أخطاء نرتكبها جميعا تسبب جفاف البشرة.. تجنبها

بتتبيلة المطاعم.. طريقة عمل كريمة جوز الهند

زي المحلات الجاهزة.. طريقة عمل جلاش بالنوتيلا

احترس من عادات شائعة يرتكبها البعض تسبب تورم القدمين

مشاهير غيبهم المرض اللعين .. نجوم فارقوا الحياة بسبب السرطان

طارق عبد العزيز آخرهم .. الأزمات القلبية تخطف المشاهير

ترشيحاتنا

بسبب الجرائم اللاإنسانية.. مجلس الأمن التركي يحذر إسرائيل

خصم إلى 70% .. اشترِ أوبل كروس لاند الجديدة

شاهد.. اللحظات الأولى لإفراج حماس عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين

في ظل الحصار والحرب.. غزة تعود إلى عصر التنقل الحمير

انطلاق مشروع كبير للتأمين الطبي على الرياضيين في مصر

ليفربول يسعى لحسم تأهله لدور الـ16 من اليوروبا ليج أمام لاسك النمساوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزيادة وزن.. بوسى تثير الجدل بعد تصريحات طليقها الأخيرة

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

فيديو

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ