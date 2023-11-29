خرق الهدنة.. جيش الاحتلال يقصف غزة بقذائف مدفعية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الأربعاء، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت اليوم الأربعاء، عدة قذائف صوب منازل مواطنين في مدينة غزة.

وقال مراسل "وفا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 3 قذائف مدفعية تجاه منازل المواطنين في حيي النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاشتعال النار وتصاعد الدخان منها.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، باستشهاد طفلين برصاص قوات إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

الاحتلال يجبر بعض العائلات على الإخلاء من محيط حارة الدمج

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر بعض العائلات على الإخلاء من محيط حارة الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية، وذلك لسبب غير معلوم.