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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار العريش استقبل 222 طائرة من 54 دولة منذ بدء أحداث غزة

مطار العريش
مطار العريش

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة إن مطار العريش استقبل منذ بدء الأحداث بقطاع غزة 222 طائرة من 54 دولة تحمل مستلزمات وأدوات طبية، بينما بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد الإغاثية التي دخلت للجانب الفلسطيني عبر ميناء رفح البري 1814 شاحنة.


جاء ذلك في الفيديوهات الذي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول زيارة أجراها لميناء رفح البري، استعرض خلالها حجم الجهود المبذولة لدعم الأشقاء في فلسطين بإرسال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية واستقبال المصابين لتلقي الرعاية الصحية.


وأضاف المحافظ أن عدد المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفيات شمال سيناء يصل لـ414 مصابًا، بخلاف أعداد أخرى تلقت العلاج وغادرت المستشفى، أو تتلقى العلاج فى بعض المستشفيات بمحافظتي الإسماعيلية والقاهرة.


وأوضح أن المصابين بمجرد تلقيهم العلاج اللازم وتمكنهم من الخروج يتم استقبالهم في استراحات مخصصة للاستشفاء والنقاهة بعد فترة العلاج، حيث تم تخصيص 3 بنايات سكنية لاستقبال الفلسطينيين العالقين في ميناء رفح البري وعددهم حاليًا 375 فردًا، مضيفًا أن هناك مجموعة من العالقين دخلت إلى القطاع فور تطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار.


من جانبه.. قال مدير مستشفى العريش العام الدكتور أحمد منصور إن المستشفى بمجرد وقوع الأحداث في القطاع، خصصت غرفًا لاستقبال المصابين القادمين من خلال ميناء رفح البري، والذين يتم مناظرتهم لتحديد نوع العلاج المطلوب وتحديد العمليات المطلوبة.

 


وأضاف أن المستشفى استقبلت 150 مصابًا وأجرت 100 عملية جراحية حتى الآن في تخصصات جراحات العظام والعمود الفقري والأوعية الدموية والعيون والمخ والأعصاب.


وبدوره.. قال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء الدكتور خالد زايد إنه منذ 8 أكتوبر الماضي استطاع الهلال الأحمر المصري أن يسلم نظيره الفلسطيني 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة "حياة كريمة" وصندوق "تحيا مصر".


وأضاف أن الهلال الأحمر المصري نجح أيضًا في إيصال معونات دولية حجمها 5 آلاف طن قادمة من 30 دولة، مؤكدًا أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع في اليوم الواحد بدأ بأقل من 50 شاحنة وتم زيادتها تدريجيًا حتى وصل عددها لـ200 شاحنة يوميًا.


وفي السياق، تضمنت الفيديوهات التي نشرها مركز المعلومات على منصاته الرقمية، لقاءً مع وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر التي أكدت أن التنسيق المصري القطري هدفه إيصال المساعدات لسكان القطاع بالحجم الذي يوازي ما كان عليه قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيدة بالتعاون المشترك بين البلدين من أجل دعم الأشقاء في فلسطين.


ومن جهتها.. وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المصري، للتنسيق السريع في توفير المستلزمات الطبية التي يطلبها القطاع، حيث أن المعبر مفتوح باستمرار لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإرسال المساعدات.


وأكدت أن هناك 26 مستشفى من إجمالي 35 مستشفى بالقطاع قد تعطل عن العمل بخلاف تدمير 60% من البنى التحتية بالقطاع، بخلاف 6 آلاف مفقود و16 ألف شهيد و35 ألف جريح، مؤكدة أن العنف الذي تعرض له القطاع تسبب في انهيار جزئي لـ230 ألف منزل بخلاف المنازل التي دمرت بالكامل.

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