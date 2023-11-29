بمساعدة مجموعات «تعدين الفئران»|تفاصيل إنقاذ 41 عاملاً في نفق هندي بعد 17 يومًا

عندما تعطلت المعدات الثقيلة التي كانت تحاول اختراق الحطام الذي يحبس 41 عاملا في نفق في جبال الهيمالايا الهندية، طلبت السلطات من مجموعة من الأشخاص الذين تعتبر مهنتهم محظورة في البلاد - "تعدين الفئران" إلى التدخل سريعا لإنقاذ المحتجزين. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

ويعد "تعدين الفئران" هو طريقة خطيرة ومثيرة للجدل تستخدم على نطاق واسع في ولاية ميغالايا الشمالية الشرقية لاستخراج الفحم من الشقوق الرقيقة قبل أن تحظرها محكمة بيئية في عام 2014 بسبب الضرر البيئي والعديد من الوفيات.

تمكن رجال الإنقاذ بنجاح من سحب العمال في نقالات مزودة بعجلات من خلال أنبوب واسع تم دفعه من خلال الحطام بعد محنة استمرت 17 يوما.

وقال فيروز قريشي، أحد عمال المناجم، وهو يقف مع زملائه خارج النفق، وجوههم ملطخة بالغبار الأبيض بعد الحفر طوال الليل، ”كانت مهمة صعبة، ولكن بالنسبة لنا لا شيء صعب”.

وبدأ عمال المناجم "الفئران" العمل في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن تعطلت آلة حفر ثانية أيضا مع 15 مترا من 60 مترا لا تزال متبقية للوصول إلى الرجال المحبوسين.

كما قال ناصر حسين، أحد الستة عمال المناجم، ”عندما رأيناهم داخل النفق بعد الاختراق، عانقناهم وكأنهم عائلة".

قال بعض العمال المشاركين في عملية الإنقاذ إنهم لم يشاركوا في تعدين الفحم وحصلوا على تدريبهم في دلهي.

ويأتي الاسم من شبهه بالفئران التي تحفر حفرا في الأرض. تكون الحفر بحجم ما يكفي للعمال، وغالبا ما يكونون أطفالا، للنزول باستخدام حبال أو سلالم لاستخراج الفحم - غالبا بدون تدابير أمنية وتهوية مناسبة.

وقتل ما لا يقل عن 15 عاملا في إحدى مناجم "الفئران" في ميغالايا بعد أن حوصروا لأكثر من شهر حتى يناير 2019 - واحدة من العديد من المآسي في الولاية حيث تقول جماعات حقوقية إن 10 آلاف إلى 15 ألف شخص قد لقوا حتفهم في مثل هذه المناجم بين عامي 2007 و2014.

وأصبحت الممارسة غير قانونية في السبعينيات، عندما قامت الهند بتأميم مناجم الفحم ومنحت شركة كول إنديا الحكومية احتكارا.

ومع ذلك، استمر العديد من أصحاب المناجم الصغيرة في توظيف أشخاص قصار أو أطفال لاستخراج الفحم بشكل غير قانوني ولم تتدخل الحكومة الاتحادية، نظرا لموقع الولاية النائي وجودة الفحم المنخفضة.