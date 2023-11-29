علم فلسطين يرفرف بعاصمة النرويج في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

رُفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،وحضرت المراسم رئيسة بلدية المدينة، أنّه ليندبو، التي قالت “عندما نعرف أن أكثر من خمسة آلاف طفل فقدوا حياتهم، فمن الطبيعي أن نتذكرهم اليوم، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية ”يورونيوز"

للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأفاد التقرير، أنه في عام 1977، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال بيوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر سنويا كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وخلال المراسم في أوسلو قالت رئيسة البلدية ليندبو: "من المهم للغاية تسليط الضوء على أن أوسلو يجب أن تكون مدينة للجميع، حيث يجب أن تشعر الأقلية اليهودية الصغيرة هنا وكذلك ذوو الأصول الفلسطينية بأننا نراهم، وأيضا بالأمان والاندماج".