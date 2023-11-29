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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي : يجب إنهاء الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار

صدى البلد

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على المجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار.

أجرى رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة المقرر اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال تطلعات المجتمع الدولي حيال الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومقترحات حل الأزمة الإنسانية، والجهود الرامية للسلام الدائم.

وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي وقانون الحرب والقانون الإنساني بشكل متهور، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام القانون الدولي.

وأعرب الرئيس التركي عن تعازيه لجوتيريش في أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ولفت إلى أن زيارة جوتيريش الشخصية لبوابة رفح الحدودية كانت مفيدة في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه النقطة.

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