أمريكا تفرض عقوبات إضافية على إيران وكوريا الشمالية .. تفاصيل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات إضافية على إيران وكوريا الشمالية.

وقال بيان الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض اليوم عقوبات على أكثر من 20 فردًا وكيانًا لتورطهم في شبكات التسهيلات المالية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة والأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأوضحت أن وزارة الدفاع الإيرانية والقوات المسلحة وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يستخدمون شبكات معقدة من الشركات والوسطاء كواجهة أجنبية لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة واستغلال النظام المالي الدولي.

أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فتم فرض عقوبات على "سندباد" وهو عبارة عن خلاط عملات افتراضي يعمل كأداة رئيسية لغسل الأموال لمجموعة قراصنة في كوريا الشمالية.