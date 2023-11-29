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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسام راضي: أتوقع مشاركة مميزة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن يوجد تسهيل كبير هذا العام من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع تواصل دائم معها، وقامت الهيئة بعقد عدة لقاءات افتراضية مع كافة السفراء من خلال الفيديو كونفرانس. 

وأوضح "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن سفارات وقنصليات مصر في الخارج أصبح لديها خبرة كبيرة في عملية الاستحقاقات الدستورية من الانتخابات وما إلى ذلك، مشيرا إلى أنه حدث 10 مناسبات من 2011 حتى الآن، وأصبح هناك خبرة متراكمة في هذا الصدد. 

السفير بسام راضي يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأكد أنه بالنسبة لإيطاليا فقام باستقبال وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج سها الجندي، تم عقد لقاء موسع في السفارة والجالية المصرية، وتم التوعية لهم وحثهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، "نقف على الحياد تماما بين كافة المرشحين، ولكن بنطالب كل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات، واستخدام الحق الدستوري في التعبير عن الإرادة وتفعيلها نحو مستقبل مصر، باعتباره واجب وطني وحق دستوري يجب استخدامه". 

وتوقع أن يكون هناك إقبال من المصريين في الخارج بنسبة معقولة، خاصة أن أيام الانتخابات في الخارج تأتي في أيام إجازة نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين في الخارج. 

وأوضح أن مقر السفارة هي اللجنة الأساسية، فضلا عن وجود لجنة أخرى في القنصلية العامة في ميلان، ومجموع اللجان في الخارج حوالي 137 لجنة فرعية تمثل مقرات السفارات والقنصليات في 120 دولة. 

السفير بسام راضي الهيئة الوطنية للانتخابات قنصليات مصر الانتخابات الرئاسية عزة مصطفي

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