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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش سياسات تحفيز الطيران

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد استهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى المنتدى المثمر الذي نظمته الوزارة، أمس، عن "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بما يساهم في تعظيم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على الآثار المصرية ودون المساس بها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سياسات تحفيز الطيران، وآليات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بما يساهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما تم عرض أبرز النتائج التي يحققها البرنامج في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر ولا سيما أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وتحقيق المستهدف منها.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة والموافقة على تعديلات في مشاركة الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية والتي جاءت وفقاً لأهمية هذه المعارض وحجم مشاركة وإقبال القطاع السياحي عليها.

وتم أيضاً، الموافقة على مشاركة الهيئة في المعرض السياحي الدولي ITB China 2024 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بأنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصيني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الهامة.

وزير السياحة والاثار ITB China USAID أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي آثار

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