سفيرنا بالسعودية: تسهيلات كبيرة للجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تكون مواعيد انتخابات المصريين في الخارج تتزامن مع إجازات نهاية الأسبوع، وسيتم العمل بداية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ولن يتم حرمان أي مواطن مصري من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

سفير مصر بالسعودية يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يوجد تسهيلات كبيرة للمصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، "كل اللي عاوزينه أن المواطن يحضر للسفارة أو لمكان الانتخاب، وهيلاقي كل التسهيلات متاحة له بشكل كبير".

وتابع: "تم تجهيز حافلات وأتوبيسات لنقل المصريين في الخارج لمقرات السفارات للمشاركة في الانتخابات، وذلك في ضوء أن السعودية دولة مترامية الأطراف، ويمكن أن يكون السفارات بعيدة عن أماكن تواجد المصريين".

ووجه السفير أحمد فاروق، الشكر للمملكة العربية السعودية على توفير كل سبل التأمين والتنسيق مع السفارة المصرية قبل الانتخابات الرئاسية.